ГБР работает над 3,5 тыс. уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Следователи Государственного бюро расследований работают над почти 3,5 тысячи уголовных производств. Об этом говорится в материалах Государственного бюро расследований, обнародованных во время брифинга директора ГБР Романа Трубы, сообщает корреспондент УНН.
"Первые результаты работы ГБР: 3417 - общее количество производств", - сообщили в ГБР.
Кроме того, указано, что 743 из них начато следователями ГБР, а 2674 - поступили из других органов.
Также в ГБР сообщили, что в суд передано 150 производств.
При этом, по данным ведомства, в Киеве в целом 624 уголовных производств, из них 142 начато следователями ГБР, 482 поступили из других органов, 15 передано в суд.
"Мы открыли первые производства 27 ноября. Прошло всего 2 месяца, но сегодня мы имеем цифры, которые могут спланировать будущую нашу работу", - отметил глава ГБР Роман Труба, представляя результаты работы.
Напомним, следователи ГБР открыли первые производства за взяточничество.