ДБР назвало кількість проваджень у роботі щодо нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань проводять досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях стосовно народних депутатів України. Про це йдеться у матеріалах Державного бюро розслідувань, оприлюднених під час брифінгу директора ДБР Романа Труби, повідомляє кореспондент УНН.
"Категорії осіб, стосовно яких слідчими ДБР проводиться досудове розслідування кримінальних проваджень: 1639 - правоохоронці; 1391 - особи, що вчинили військові злочини; 66 - судді; 15 - посадові особи категорії "А"; 3 - народні депутати України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань працюють над майже 3,5 тисячі кримінальних проваджень.
Також нагадаємо, слідчі ДБР відкрили перші провадження за хабарництво.