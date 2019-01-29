ГБР назвало число производств в работе в отношении нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по трем уголовным производствах в отношении народных депутатов Украины. Об этом говорится в материалах Государственного бюро расследований, обнародованных во время брифинга директора ГБР Романа Трубы, сообщает корреспондент УНН.
"Категории лиц, в отношении которых следователями ГБР проводится досудебное расследование уголовных производств: 1639 - правоохранители; 1391 - лица, совершившие военные преступления; 66 - судьи, 15 - должностные лица категории "А", 3 - народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований работают над почти 3,5 тысячи уголовных производств.
Также напомним, следователи ГБР открыли первые производство по взяточничеству.