ДБР скерувало до суду 150 проваджень, більшість - щодо військових злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальні акти у 150 кримінальних провадженнях, з яких 142 стосуються військових злочинів. Про це під час брифінгу в Києві заявив Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Обвинувальні акти у 150 кримінальних провадженнях вже скеровані до суду. 142 з них стосуються військових злочинів", - сказав він.
За словами глави ДБР, решта проваджень стосується одержання неправомірної вигоди, а також зловживання впливом.
Раніше, ДБР назвало кількість проваджень у роботі щодо нардепів.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань працюють над майже 3,5 тисячі кримінальних проваджень.
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