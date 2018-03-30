ГБР ищет кандидатов на 701 должность

"На 246 должностей конкурсы уже объявлены: на 27 руководящих должностей конкурс проводит внешняя комиссия, на 219 должностей центрального аппарата - внутренняя комиссия ГБР. Еще на 455 должностей в семь территориальных управлений конкурсы будут объявлены в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

"Более 20 лет Украина ждала создания Государственного бюро расследований. Мы поставили цель построить Бюро меньше чем за год. Без поддержки политических институтов, но, надеемся, с поддержкой гражданского общества и международных партнеров. Уже в сентябре 2018 года мы начнем первые расследования", - сказал директор ГБР Роман Труба.

В отчете приведены квоты на должности следователей ГБР, как это предусмотрено профильным законом. Всего в центральном аппарате и семи территориальных управлениях предусмотрено 383 должности следователей. Из них 186 - для кандидатов с опытом работы в должности следователей и 197 - для кандидатов с опытом работы в отрасли права.

Среди прочего в отчете очередной раз приводится перечень предложений по изменениям в законодательство, которые необходимы для старта и последующей эффективной работы Бюро. В частности, это - передача права проведения конкурсов на все должности внутренним конкурсным комиссиям, что позволит существенно ускорить формирование штата. Отмечено, что из-за этой нормы не оглашаются конкурсы на 140 должностей. Во-вторых, отмечается необходимость определения должности оперативного работника в профильном законе, после чего будут объявлены конкурсы на весь оперативных блок.

Напомним, Верховная Рада отправила на доработку три законопроекта по ГБР, ведь ни один из трех проектов закона не нашел консенсуса.

Как сообщал УНН, основной состав ГБР должен быть сформирован до конца 2018.



