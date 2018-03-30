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ДБР шукає кандидатів на 701 посаду

ДБР шукає кандидатів на 701 посаду

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Державне бюро розслідувань шукає працівників на 701 посаду. Про це повідомляється у звіті діяльності ДБР за грудень 2017-го – березень 2018 років, повідомляє УНН.

"На 246 посад конкурси вже оголошено: на 27 керівних посад конкурс проводить зовнішня комісія, на 219 посад центрального апарату – внутрішня комісія ДБР. Ще на 455 посад до семи територіальних управлінь конкурси будуть оголошені найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

"Понад 20 років Україна чекала на створення Державного бюро розслідувань. Ми поставили за мету побудувати Бюро менше ніж за рік. Без підтримки політичних інститутів, але, сподіваємося, з підтримкою громадянського суспільства та міжнародних партнерів. Вже у вересні 2018 року ми розпочнемо перші розслідування", – сказав директор ДБР Роман Труба.

У звіті наведено квоти на посади слідчих ДБР, як це передбачено профільним законом. Усього в центральному апараті та семи територіальних управліннях передбачено 383 посади слідчих. Із них 186 – для кандидатів з досвідом роботи на посаді слідчих та 197 – для кандидатів з досвідом роботи у галузі права.

Серед іншого у звіті вчергове наводиться перелік пропозицій щодо змін до законодавства, які необхідні для старту та подальшої ефективної роботи Бюро. Зокрема, це - передача права проведення конкурсів на всі посади до внутрішніх конкурсних комісій, що дозволить суттєво пришвидшити формування штату. Зазначено, що через цю норму не оголошуються конкурси на 140 посад. По-друге, наголошується на необхідності визначення посади оперативного працівника у профільному законі, після чого буде оголошено конкурси на весь оперативних блок.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила на доопрацювання три законопроекти щодо ДБР, адже жоден з трьох проектів закону не знайшов консенсусу.

Як повідомляв УНН, основний склад ДБР має бути сформований до кінця 2018 року.

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