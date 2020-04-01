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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57530 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66994 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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ГБР начало расследование в отношении таможенников из-за экспорта противоэпидемических средств в ЕС

ГБР начало расследование в отношении таможенников из-за экспорта противоэпидемических средств в ЕС

Киев  •  УНН

 • 10641 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Государственное бюро расследований начало расследование в отношении таможенников за непринятие надлежащих мер по сдерживанию экспорта товаров противоэпидемического назначения и разрешение экспорта товара в страны Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ГБР начали досудебное расследование по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами Государственной таможенной службы Украины своих служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, должностные лица Государственной таможенной службы Украины не приняли надлежащих мер по запрету экспорта товаров противоэпидемического назначения, что причинило тяжкие последствия интересам государства. Указанные товары транспортировались на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, из Украины в Израиль пытались незаконно вывезти 21 тысячу медицинских масок.

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