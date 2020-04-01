ГБР начало расследование в отношении таможенников из-за экспорта противоэпидемических средств в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Государственное бюро расследований начало расследование в отношении таможенников за непринятие надлежащих мер по сдерживанию экспорта товаров противоэпидемического назначения и разрешение экспорта товара в страны Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР начали досудебное расследование по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами Государственной таможенной службы Украины своих служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, должностные лица Государственной таможенной службы Украины не приняли надлежащих мер по запрету экспорта товаров противоэпидемического назначения, что причинило тяжкие последствия интересам государства. Указанные товары транспортировались на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии.
В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, из Украины в Израиль пытались незаконно вывезти 21 тысячу медицинских масок.