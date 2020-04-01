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ДБР розпочало розслідування щодо митників через експорт протиепідемічних засобів до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо митників через невжиття належних заходів щодо заборони експорту товарів протиепідемічного призначення та дозвіл експорту товару до країн Європи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР розпочало розслідування щодо митників через експорт протиепідемічних засобів до ЄС

“Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактами неналежного виконання службовими особами Державної митної служби України своїх службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією, посадовці Державної митної служби України не вжили належних заходів щодо заборони експорту товарів протиепідемічного призначення, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави. Вказані товари транспортувалися до підприємств, зареєстрованих в Португалії та Чехії.

У разі доведення вини, посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, з України до Ізраїлю намагалися незаконно вивезти 21 тисячу медичних масок

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