ГБР даст оценку руководству НАБУ по делу о хищениях в "оборонке"

"Было установлено, что по данным из 87 страниц, полученным руководством НАБУ в Военной прокуратуре, фактически ничего сделано не было. Материалы были зарегистрированы в канцелярии, расписаны на руководителя детективов, он докладывал лично директору НАБУ", - сказала Варченко.

По словам заместителя директора ГБР, НАБУ, после получения этих материалов еще в 2016 году, должно было провести служебное расследование, но этого сделано не было. В то же время, отметила она, детективом, который получил эти материалы, фактически и был тот детектив Литвиненко, который фигурировал в переписке в расследовании "Наших грошей".

"Материалы находились в сейфе детектива, и до сих пор никакого решения по ним принято не было. Что сделано НАБУ? Проведенная служебная проверка. Ее результат - одно замечание, два выговора. Для нас, как для следователей, это неубедительно, и мы будем предоставлять оценку не только детективам, но и руководству НАБУ в этой части. Досудебное расследование еще не завершено, ожидайте результатов вскоре", - добавила она.

Как сообщал УНН, в деле о коррупционных схемах на Харьковском бронетанковом заводе детектива НАБУ было сообщено о подозрении.