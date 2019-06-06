ДБР надасть оцінку керівництву НАБУ у справі про розкрадання в "оборонці"

"Було встановлено, що за даними з 87 сторінок, отриманим керівництвом НАБУ у Військовій прокуратурі, фактично нічого зроблено не було. Матеріали були зареєстровані в канцелярії, розписані на керівника детективів, він доповідав особисто директору НАБУ", - сказала Варченко.

Зі слів заступниці директора ДБР, НАБУ, після отримання цих матеріалів ще в 2016 році, мало провести службове розслідування, але цього зроблено не було. Водночас, зауважила вона, детективом, що отримав ці матеріали, фактично і був той детектив Литвиненко, який фігурував в переписці у розслідуванні "Наших грошей".

"Матеріали знаходились у сейфі детектива, і до цього часу жодного рішення по ним прийнято не було. Що зроблено НАБУ? Проведена службова перевірка. Її результат – одне зауваження, дві догани. Для нас, як для слідчих, це непереконливо, і ми будемо надавати оцінку не тільки детективам, а і керівництву НАБУ у цій частині. Досудове розслідування ще не завершене, очікуйте результатів згодом", - додала вона.

Як повідомляв УНН, у справі про корупційні схеми на Харківському бронетанковому заводі детективу НАБУ було повідомлено про підозру.