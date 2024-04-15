Дания возведет в Украине экодома для психологической реабилитации сирот

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  6877 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  52811 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  57191 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  68597 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  200930 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194226 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194374 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189355 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129011 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138802 просмотра

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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9 апреля 2024, 13:31  •  369814 просмотра

Дания возведет в Украине экодома для психологической реабилитации сирот

Дания планирует построить экологические городки в трех городах Украины, чтобы обеспечить жильем и психологической поддержкой детей, лишенных родительской опеки.

Общество •   •  9112 просмотра
Дания возведет в Украине экодома для психологической реабилитации сирот

В беларуси проходит масштабная проверка боеготовности армии: призваны тысячи резервистов

беларусь начала масштабную проверку боеготовности своей армии, призвав не менее 6 000 резервистов в ответ на учения НАТО "Стойкий защитник 2024" и "Дракон-24".

Война •   •  9882 просмотра
В беларуси проходит масштабная проверка боеготовности армии: призваны тысячи резервистов

ГОТ учитывает результаты проверок качества продуктов, которые поставщики привозят в воинские части - Минобороны

"Государственный оператор тыла" учитывает результаты проверок качества продовольствия, поставляемого в воинские части, при планировании своей деятельности и осуществлении закупок у поставщиков для Вооруженных Сил Украины.

Общество •   •  8924 просмотра
ГОТ учитывает результаты проверок качества продуктов, которые поставщики привозят в воинские части - Минобороны

Украина ожидает получить не менее 5 противоминных кораблей

Экипажи двух противоминных кораблей, предоставленных Великобританией, уже прошли подготовку и заступили на дежурство, ожидается прибытие еще трех кораблей из Нидерландов и Бельгии, что позволит Украине получить не менее пяти противоминных кораблей в целом.

Война •   •  8748 просмотра
Украина ожидает получить не менее 5 противоминных кораблей

россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны

россия использует в Украине "тактику амебы". россияне экспериментируют с небольшими силами в разных местах и надеются, что где-то появится возможность прорыва, считает начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Война •   •  9722 просмотра
россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны

Глава Еврокомиссии призвала Палату представителей США принять пакет помощи Украине

Урсула фон дер Ляйен, Президент Европейской Комиссии, срочно призвала Палату представителей Конгресса США как можно быстрее принять пакет помощи для Украины.

Война •   •  10216 просмотра
Глава Еврокомиссии призвала Палату представителей США принять пакет помощи Украине

Израильские военные передали правительству список "вариантов ответа" на ракетный удар Ирана

Израильские военные подготовили ряд вариантов ответа, включая потенциальные удары, на рассмотрение правительства после массированного ракетного удара Ирана, и решение должно быть принято в ближайшие дни.

Новости Мира •   •  7784 просмотра
Израильские военные передали правительству список "вариантов ответа" на ракетный удар Ирана

Половина ракет, которыми Иран атаковал Израиль, вышла из строя - СМИ

По меньшей мере половина баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю во время массированной атаки, вышли из строя, не смогли взлететь, разбились в полете или не достигли своих целей.

Новости Мира •   •  9022 просмотра
Половина ракет, которыми Иран атаковал Израиль, вышла из строя - СМИ

Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять пакет помощи Украине и Израилю, одобренный Сенатом.

Война •   •  11218 просмотра
Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Court finds unreliable information that UOC Bishop Nikita was "caught in the act of physical intimacy with a 17-year-old boy" during searches in Chernivtsi

Шевченковский районный суд Киева признал недостоверной информацию о том, что епископа УПЦ Никиту во время обысков в Черновцах в ноябре 2022 года "застали в момент физической близости с 17-летним парнем", и обязал издание, которое ее распространило, опровергнуть эту информацию и возместить убытки.

Общество •   •  9094 просмотра
Court finds unreliable information that UOC Bishop Nikita was "caught in the act of physical intimacy with a 17-year-old boy" during searches in Chernivtsi