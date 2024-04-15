Дания возведет в Украине экодома для психологической реабилитации сирот

Дания планирует построить в трех городах Украины экодома для психологического восстановления детей без родительской опеки. Об этом сообщили Минэкономики на презентации гуманитарного проекта "Пространства для жизни детей" в Копенгагене, пишет УНН.

Дания построит в Украине городки для психологического восстановления, которые лишены родительской опеки. Городки возведут в трех пилотных украинских городах. Они будут интегрированы в общины выбранных городов. Сейчас идет переговорный процесс между датской стороной и местными органами власти избранных общин.

Сегодня поддержка украинских детей, страдающих от войны, крайне важна. Более 27 тыс. детей живут в институтах и нуждаются в семье и новом доме. Поэтому мы искренне благодарны Дании за этот важный гуманитарный проект. Он имеет также экономическую составляющую. Все эти домики будут возводиться с использованием строительных материалов украинского производства. Поэтому украинские компании будут активно привлечены к проекту. Поэтому Дания также поддержит наших производителей - отметила во время мероприятия Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Проект "Пространства для жизни детей" имеет целью предоставление комплексных услуг детям, включая психосоциальную поддержку. В рамках проекта планируется создание социальных и рекреационных зон, которыми смогут пользоваться не только жители комплекса, но и другие члены общин. Также предусмотрено строительство бомбоубежищ. Все объекты после завершения будут переданы в собственность местных общин. Проект рассчитан на выполнение в течение 4 лет.

Одной из ключевых особенностей проекта "Пространства для жизни детей" является его экологичность. Концепция проекта включает строительство жилых объектов, которые значительно уменьшают выбросы CO2. Жилье разработано по принципам, обеспечивающим его здоровье, адаптивность, простоту, современность и возможность масштабирования.

Напомним

Дания сделает дополнительный вклад в Фонд энергетической поддержки Украины в размере 5,8 млн. долларов США, что увеличит общий вклад до 11 млн. евро, чтобы помочь Украине поддерживать энергоснабжение на фоне значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.