Дания выделит около $7 млн на поддержку 1,8 млн украинских ветеранов

Дания выделит 45 млн датских крон, или около $7 млн, на новую программу поддержки украинских ветеранов. Инициатива должна помочь им вернуться к гражданской жизни и найти работу, сообщает МИД Дании, пишет УНН.

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По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, программа рассчитана примерно на 1,8 млн украинских ветеранов.

Стабильная Украина важна для нашей собственной безопасности. Поэтому Дания выделяет 45 млн крон на новую датскую инициативу для примерно 1,8 млн ветеранов Украины, чтобы они могли найти путь обратно к гражданской жизни и работе – заявил Расмуссен.

Основным направлением инициативы станет поддержка ветеранов во время реинтеграции, в частности их возвращения на рынок труда после службы.

Глава датского МИД подчеркнул, что помощь Украине и ее стабильность также непосредственно отвечают интересам безопасности Дании.

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