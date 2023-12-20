Дания подписала оборонное соглашение с США о размещении войск и техники

Дания и США подписали оборонное соглашение, которое, среди прочего, предусматривает размещение американских военных и военной техники на территории Дании. Но соглашение должно быть принято парламентом, что, по оценкам правительства Дании, может занять "год", сообщает Euractiv, пишет УНН.

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Отмечается, что соглашение, объявленное премьер-министром Дании Метте Фредериксен, предусматривает размещение войск США на территории Дании. Такой же договор США уже подписала с соседними странами Дании - Норвегией, Швецией и Финляндией.

"Соглашение является серьезным изменением в оборонной политике Дании. Американские военные смогут постоянно дислоцироваться на трех авиабазах в стране", - сказала Фредериксен.

Также, по ее словам, Дания укрепляет доступ США в Европу и Балтийское море и вносит вклад в коллективную защиту Европы НАТО, что является основной задачей как для НАТО, так и для Дании. Пока неизвестно, сколько солдат будет развернуто в стране.

Соглашение не будет распространяться на Гренландию и Фарерские острова, которые являются самоуправляемыми частями Дании, однако, оно должно быть принято парламентом, что, по оценкам правительства, может занять "год".

Напомним,

5 декабря США и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

19 декабря США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Договор Defence Cooperation Agreement (DCA) сделает возможным присутствие и тренировки американских сил и предварительное размещение американской оборонной техники на территории Финляндии.

Германия планирует отправить около пяти тысяч военных в Литву, для усиления обороны восточного фланга НАТО.