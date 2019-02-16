Дания поддерживает "азовские" санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил о насущной необходимости внедрения дополнительных санкций против России, пока она не освободит украинских моряков, передает УНН.
"Россия продолжает агрессию против Украины. Очень важно, чтобы мы не забывали, что Россия до сих пор противоправно удерживает 24 украинских моряков. И поэтому я призвал к внедрению новых санкций ЕС против России, если она не освободит моряков", - сказал глава МИД Дании.
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Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Могерини обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.
Ранее сообщал УНН, в ЕС согласовали санкции за инцидент на Азове против восьми человек.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.