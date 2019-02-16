Дания поддерживает "азовские" санкции

"Россия продолжает агрессию против Украины. Очень важно, чтобы мы не забывали, что Россия до сих пор противоправно удерживает 24 украинских моряков. И поэтому я призвал к внедрению новых санкций ЕС против России, если она не освободит моряков", - сказал глава МИД Дании.



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Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Могерини обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.

Ранее сообщал УНН, в ЕС согласовали санкции за инцидент на Азове против восьми человек.



Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

