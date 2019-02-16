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Данія підтримує "азовські" санкції

Данія підтримує "азовські" санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив про нагальну необхідність впровадження додаткових санкцій проти Росії, доки вона не звільнить українських моряків, передає УНН.

"Росія продовжує агресію проти України. Дуже важливо, щоб ми не забували, що Росія досі протиправно утримує 24 українських моряків. І тому я закликав до впровадження нових санкцій ЄС проти Росії, якщо вона не звільнить моряків", - сказав глава МЗС Данії.

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Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео і високий представник ЄС Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Україні, можливість введення нових санкцій проти РФ за її дії в районі Керченської протоки.

Раніше УНН повідомляв, у ЄС узгодили санкції за інцидент на Азові проти восьми осіб.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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