Данилюк назвал условие получения следующего транша МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Приведение цен на газ к импортному паритету является условием для получения следующего транша от МВФ. Об этом сообщил журналистам после пресс-конференции министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Одним из главных условий получения следующего транша от МВФ является приведение цен на газ к импортному паритету", - отметил он.
Как отметил Данилюк, пока Минфин сосредоточен прежде всего на либерализации рынка газа.
"Модель монополизации ведет нас в никуда. Она ведет к тому, что у нас постоянно будут напряжения по тарифам, а на самом деле нет ничего лучше чем хорошо функционирующий рынок: большая конкуренция - ниже цены ", - добавил глава Минфина.
Напомним, Александр Данилюк считает, что Украина может получить больше от МВФ, чем прогнозирует Национальный банк Украины.