Данилюк назвав умову отримання наступного траншу МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Приведення цін на газ до імпортного паритету є умовою для отримання наступного траншу від МВФ. Про це повідомив журналістам після прес-конференції міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
“Однією з головних умов отримання наступного траншу від МВФ є приведення цін на газ до імпортного паритету”, — зауважив він.
Як наголосив Данилюк, наразі Мінфін зосереджений, насамперед, на лібералізації ринку газу.
“Модель монополізації веде нас в нікуди. Вона веде того, що в нас постійно будуть напруження стосовно тарифів, а насправді немає нічого кращого ніж добре функціонуючий ринок: більша конкуренція - нижчі ціни”, — додав голова Мінфіну.
Нагадаємо, Олександр Данилюк вважає, що Україна може отримати більше коштів від МВФ, ніж прогнозує Національний банк України.