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Данилов о Плане обороны Украины: совершенно секретный и на время войны

Данилов о Плане обороны Украины: совершенно секретный и на время войны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Принятый на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины План обороны Украины является совершенно секретным. Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Президент дал поручение, будет обязательно большое обучение, но это будет происходить в то время, когда у нас будет военная ситуация. Там и кибербезопасность, но документ совершенно секретный. Над планом работали два года профессиональные люди”, — рассказал Данилов.

Детали

По его словам, документ касается органов центральной власти, всех органов местной власти, закона о теробороне.

Что было раньше

Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые в истории независимой Украины утвердила План обороны Украины.

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