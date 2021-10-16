Данилов о Плане обороны Украины: совершенно секретный и на время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Принятый на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины План обороны Украины является совершенно секретным. Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, передает корреспондент УНН.
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“Президент дал поручение, будет обязательно большое обучение, но это будет происходить в то время, когда у нас будет военная ситуация. Там и кибербезопасность, но документ совершенно секретный. Над планом работали два года профессиональные люди”, — рассказал Данилов.
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По его словам, документ касается органов центральной власти, всех органов местной власти, закона о теробороне.
Что было раньше
Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые в истории независимой Украины утвердила План обороны Украины.