Данілов про План оборони України: цілком таємний та на час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Ухвалений на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони України План оборони України є цілком таємним. Про це розповів секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі програми “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.
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“Президент дав доручення, буде обов’язково велике навчання, але це буде відбуватися у час, коли у нас буде військова ситуація. Там й кібербезпека, але документ є цілком таємним. Над планом працювали два роки фахові люди”, — розповів Данілов.
Деталі
За його словами, документ стосується органів центральної влади, всіх органів місцевої влади, закону про тероборону.
Що було раніше
Рада національної безпеки і оборони України вперше в історії незалежної України затвердила План оборони України.