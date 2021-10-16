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Данілов про План оборони України: цілком таємний та на час війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Ухвалений на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони України План оборони України є цілком таємним. Про це розповів секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі програми “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Президент дав доручення, буде обов’язково велике навчання, але це буде відбуватися у час, коли у нас буде військова ситуація. Там й кібербезпека, але документ є цілком таємним. Над планом працювали два роки фахові люди”, — розповів Данілов.

Деталі

За його словами, документ стосується органів центральної влади, всіх органів місцевої влади, закону про тероборону.

Що було раніше

Рада національної безпеки і оборони України вперше в історії незалежної України затвердила План оборони України.

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