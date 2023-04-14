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Данилов о "хлопке" в Крыму: не исключаю, что было испытание новых образцов оружия

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не исключает, что причиной взрывов во временно оккупированном Крыму может быть испытание новых современных видов вооружения. Это он отметил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Данилов, комментируя взрывы во временно оккупированном Крыму, отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс занимается разработкой и испытанием новых образцов вооружения.

Цитата

«Крым – это наша территория. Мы отрабатываем новейшие образцы вооружения… Если есть испытания того или иного вооружения, то они происходят на нашей территории. Еще раз подчеркну, что Крым – это наша территория. Может, там происходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю», - рассказал Данилов.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщал о том, что в Крым обязательно вернется курортный сезон, как только туда вернется Украина.

Бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявлял, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета.

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