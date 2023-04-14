Данілов про "бавовну" в Криму: не виключаю, що було випробовування нових зразків зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не виключає, що причиною вибухів в тимчасово окупованому Криму може бути випробовування нових сучасних видів озброєння. Це він зазначив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Данілов, коментуючи вибухи в тимчасово окупованому Криму, зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс займається розробкою та випробовуванням нових зразків озброєння.
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«Крим – це наша територія. Ми відпрацьовуємо новітні зразки озброєння… Якщо є випробовування того чи іншого озброєння, то вони відбуваються на нашій території. Ще раз наголошу, що Крим – це наша територія. Може, там відбувалися саме в такий день випробування нових сучасних видів озброєння. Я цього не виключаю», - розповів Данілов.
Доповнення
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомляв про те, що в Крим обов’язково повернеться курортний сезон, як тільки туди повернеться Україна.
Колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявляв, що ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа.