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Данилов предупредил владельцев ТЦ об ответственности за пренебрежение воздушной тревогой

Данилов предупредил владельцев ТЦ об ответственности за пренебрежение воздушной тревогой

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, предусматривающие ответственность владельцев ТЦ и других объектов, где происходит большое скопление людей, за игнорирование воздушной тревоги. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На заседании Ставки Верховного главнокомандующего, которые Владимир Александрович постоянно проводит, на одном заседании мы рассматривали вопрос как сделать так, чтобы была ответственность владельцев торговых центров. Ответственность всех соответствующих лиц, руководителей, за то, что сотрудники во время атаки пребывають в опасности. Более того, я могу сказать, что Президент подписал соответствующие документы о такой ответственности», – рассказал Данилов.

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести для должностных лиц предприятий уголовную ответственность за работу во время воздушной тревоги.

За правонарушение в сфере гражданской защиты установлена ​​административная ответственность – штраф до 5,1 тыс. грн.

Напомним

27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Мэр Кременчуга сообщил о 21 погибшем в ТЦ и еще одном пропавшем без вести.

14 июля российские оккупанты во время удара по Виннице попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку вблизи Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и домам людей.

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