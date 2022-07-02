Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: відомо про одного зниклого безвісти та 21 загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. 21 людина загинула внаслідок ворожого ракетного обстрілу торгового центру "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині, ще одна вважається зниколою безвісти. Про це повідомив голова громади Віталій Малецький у Facebook, пише УНН.
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"Останні данні з пошуково-рятувальної операції на місці теракту в ТЦ «Амстор»: З 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні. Таким чином на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ «Амстор» становить 22 особи", - зазначив Малецький.
Деталі
Пошуково-рятувальна операція продовжується, залишається розібрати менше 10% завалів.
Доповнення
27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Уже повідомили, що є понад 20 загиблих.