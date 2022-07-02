Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: відомо про одного зниклого безвісти та 21 загиблого

Цитата

"Останні данні з пошуково-рятувальної операції на місці теракту в ТЦ «Амстор»: З 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні. Таким чином на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ «Амстор» становить 22 особи", - зазначив Малецький.

Деталі

Пошуково-рятувальна операція продовжується, залишається розібрати менше 10% завалів.

Доповнення

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Уже повідомили, що є понад 20 загиблих.