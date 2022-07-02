Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: известно об одном пропавшем без вести и 21 погибшем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. 21 человек погиб в результате вражеского ракетного обстрела торгового центра "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщил глава громады Виталий Малецкий в Facebook, пишет УНН.
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"Последние данные по поисково-спасательной операции на месте теракта в ТЦ «Амстор»: из 21 человека, считавшихся пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших, в настоящее время один человек остается пропавшим без вести. Один человек умер в больнице. Таким образом, на сегодняшний день количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ «Амстор» составляет 22 человека", - отметил Малецкий.
Детали
Поисково-спасательная операция продолжается, остается разобрать менее 10% завалов.
Дополнение
27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Уже сообщили, что есть более 20 погибших.