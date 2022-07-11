У Раді хочуть посилити покарання для бізнесу за ігнорування повітряної тривоги

Деталі

У Раді зареєстрували проект закону №7546 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо порушень законодавства у сфері цивільного захисту, здійснених в умовах воєнного стану.

У законопроекті пропонують:

• за порушення законодавчих вимог та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту службовою особою підприємства, установою, організацією або громадянином в умовах воєнного стану, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю людей, карати штрафом від 17 до 51 тис. грн або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк;

• у випадку повторного порушення або якщо воно спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки, карати позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Як зазначили у пояснювальній записці, через те, що ціллю ворога стають об’єкти цивільної інфраструктури, торговельні центри, дитячі садочки та школи, негайна зупинка роботи таких закладів під час повітряних тривог із подальшою евакуацією людей максимально допоможе зберегти людське життя.

Додамо

Наразі за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлена адміністративна відповідальність – штраф до 5,1 тис. грн.

Нагадаємо

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Мер Кременчука повідомив про 21 загиблого у ТЦ та ще одного зниклого безвісти.