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В Раде хотят усилить наказание для бизнеса за игнорирование воздушной тревоги

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести для должностных лиц предприятий уголовную ответственность за работу во время воздушной тревоги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

В Раде зарегистрировали проект закона №7546 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно нарушений законодательства в сфере гражданской защиты, осуществленных в условиях военного положения.

В законопроекте предлагают:

• за нарушение законодательных требований и других нормативно-правовых актов в сфере гражданской защиты должностным лицом предприятия, учреждением, организацией или гражданином в условиях военного положения, если это нарушение причинило вред здоровью людей, наказывать штрафом от 17 до 51 тыс. грн или исправительными работами сроком до двух лет, либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок;

• в случае повторного нарушения или если оно повлекло за собой гибель людей и другие тяжкие последствия, наказывать лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Как отметили в пояснительной записке, из-за того, что целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады и школы, немедленная остановка работы таких заведений во время воздушных тревог с последующей эвакуацией людей максимально поможет сохранить человеческую жизнь.

Добавим

Сейчас за правонарушение в сфере гражданской защиты установлена ​​административная ответственность – штраф до 5,1 тыс. грн.

Напомним

27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Мэр Кременчуга сообщил о 21 погибшем в ТЦ и еще одном пропавшем без вести.

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