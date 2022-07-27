Данілов попередив власників ТЦ про відповідальність за нехтування повітряною тривогою

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«На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача, які Володимир Олександрович постійно проводить, на одному засідання ми розглядали питання в який спосіб зробити так, щоб була відповідальність власників торгових центрів. Відповідальність всіх відповідних осіб, керівників, за те що співробітники під час атаки перебувають в небезпеці. Більш того, я можу сказати, що Президент підписав відповідні документи про таку відповідальність», - розповів Данілов.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує ввести для посадових осіб підприємств кримінальну відповідальність за роботу під час повітряної тривоги.

Наразі за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлена адміністративна відповідальність – штраф до 5,1 тис. грн.

Нагадаємо

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Мер Кременчука повідомив про 21 загиблого у ТЦ та ще одного зниклого безвісти.

14 липня російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.