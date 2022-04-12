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"Да, бери все, что будет там": СБУ выложила перехват разговора оккупанта-мародера с отцом

Киев • УНН

 • 292470 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Родственники российских оккупантов ждут их не с "победой", а с награбленным - Служба безопасности Украины выложила новый перехват о мародерстве захватчиков, пишет УНН.

"Да, бери все, что будет там": СБУ выложила перехват разговора оккупанта-мародера с отцом

Цитата

"Родственники оккупантов ждут их не с победой, а с награбленными вещами. Мародерство, кстати, называют "спецоперацией по зачистке домов", - говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

Детали

В спецслужбе отмечают, что на записи слышно, что некоторые рашисти принимают заказы от близких, как перед походом в супермаркет. "Как вот этот "герой": позвонил своему отцу прямо из дома, который грабил. Порадовал отца-рыбака, сто попал в дом "богатого рыболова". Последний, как услышал перечень фирм производителей рыболовного снаряжения, аж разволновался: "…ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат", - сообщили в СБУ.

"Узнав, что там такого добра немало, наставляет сына: "Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто", - отметили в спецслужбе.

"Что ж, наши ВСУ вас, оккупанты, точно не будут фотографировать. А вот в бою будут уничтожать за то, что вы делаете на нашей земле!" - подчеркнули в СБУ.

Дополнение

Российские оккупанты так "выгребают" от украинских военных, называют эту войну адом для себя, сообщает СБУ.

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