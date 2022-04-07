Перехоплення СБУ: російські окупанти називають війну в Україні пеклом для себе
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти так "вигрібають" від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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"В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бъем", - розповідає він у телефонній розмові зі своєю знайомою.
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На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують: "Про меня здесь совсем забыли, вообще. Они недели 2 все думали, что мы уже погибли".
Зараз окупанти чекають ротації: щоб по приїзду в рф одразу написати заяву на звільнення.
"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", - резюмує загарбник.
"Если" - вірне уточнення… Але навіть якщо окупант повернеться живим, його злочини задокументовані і правосуддя чекатиме на нього, зазначає СБУ.