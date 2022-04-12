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"Да, бери все, что будет там": СБУ виклала перехоплення розмови окупанта-мародера з батьком

Київ • УНН

 • 292470 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Родичі російських окупантів чекають їх не з "перемогою", а з награбованим - Служба безпеки України виклала нове перехоплення про мародерство загарбників, пише УНН.

"Да, бери все, что будет там": СБУ виклала перехоплення розмови окупанта-мародера з батьком

Цитата

"Родичі окупантів чекають їх не з перемогою, а з награбованими речами. Мародерство, до речі, називають «спецоперацією з зачистки домов»", - йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

Деталі

У спецслужбі зазначають, що на записі чути, що деякі рашисти приймають замовлення від близьких, як перед походом до супермаркету. "Як ось цей «герой»: зателефонував своєму батьку прямо з будинку, який грабував. Порадував батька-рибалку, що потрапив до оселі «багатого рыболова». Останній, як почув перелік фірм виробників рибальського спорядження, аж розхвилювався: «…ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат»", - повідомили у СБУ.

"Дізнавшись, що там такого добра чимало, наставляє сина: «Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто»", - зазначили у спецслужбі.

"Що ж, наші ЗСУ вас, окупанти, точно не фотографуватимуть. А от в бою будуть нищити – за те, що ви робите на нашій землі!" - наголосили у СБУ.

Доповнення

Російські окупанти так "вигрібають" від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе, повідомляє СБУ.

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