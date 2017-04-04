Д.Вовк: повышений цены на газ и электроэнергию для населения пока не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что пока повышения тарифов на газ или электроэнергию не будет. Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова", передает УНН.
“На сегодняшний день решение о тарифах электрической энергии принимались еще два года назад для населения. Поэтому никаких новаций пока для населения нет, хочу успокоить потребителей, как и по газу, так и по электронной энергии. Повышения для природного газа нет, по электронной энергии никаких дополнительных решений не принималось”, — заявил он.
Как сообщал УНН, в Украине установят переходный период на три месяца в повышении цены на газ. Об этом в эфире “Свободы слова” сообщил председатель национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.