Д.Вовк: НКРЕКП встановила перехідний період в 3 місяці у підвищенні ціни на газ

“Ми з самого початку передбачали перехідний період. Цей перехідний період у зв’язку з резонансом, у зв’язку з тим, що ми виступаємо про те, щоб рішення захищало всіх споживачів, ми зробимо перехідний період додатково, щоб ніхто з громадян України це підвищення не відчув. Цей перехідний період буде щонайменше три місяці, ми будемо аналізувати детально, але найменші типорозміри, наприклад, G1 і 6, які в Києві мали платити 28 гривень, для них це буде рішення перенесене”, — заявив Д.Вовк.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до керівника Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. Відповідне звернення Глава Уряду підписав і направив керівництву НКРЕКП.