Д.Вовк: НКРЭКУ установила переходный период 3 месяца в повышении цены на газ

“Мы с самого начала предполагали переходный период. Этот переходный период в связи с резонансом, в связи с тем, что мы выступаем о том, чтобы решение защищало всех потребителей, мы сделаем переходный период дополнительно, чтобы никто из граждан Украины это повышение не почувствовал. Этот переходный период будет минимум три месяца, мы будем анализировать подробно, но маленькие типоразмеры, например, G1 и 6, за которые в Киеве должны были платить 28 гривен, для них это будет решение перенесено”, — заявил Д.Вовк.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к руководителю Национальной комиссии , осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой пересмотреть решение о введении абонентской платы за поставки газа. Соответствующее обращение глава правительства подписал и направил руководству НКРЭКУ.