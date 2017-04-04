Д.Вовк: НКРЭКУ установила переходный период 3 месяца в повышении цены на газ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43222 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103056 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158106 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117165 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116973 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112833 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107131 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154014 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Д.Вовк: НКРЭКУ установила переходный период 3 месяца в повышении цены на газ

Д.Вовк: НКРЭКУ установила переходный период 3 месяца в повышении цены на газ

Киев  •  УНН

 • 28986 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине установят переходный период на три месяца в повышении цены на газ. Об этом в эфире “Свободы слова” сообщил председатель национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает УНН.

“Мы с самого начала предполагали переходный период. Этот переходный период в связи с резонансом, в связи с тем, что мы выступаем о том, чтобы решение защищало всех потребителей, мы сделаем переходный период дополнительно, чтобы никто из граждан Украины это повышение не почувствовал. Этот переходный период будет минимум три месяца, мы будем анализировать подробно, но маленькие типоразмеры, например, G1 и 6, за которые в Киеве должны были платить 28 гривен, для них это будет решение перенесено”, — заявил Д.Вовк.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к руководителю Национальной комиссии , осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой пересмотреть решение о введении абонентской платы за поставки газа. Соответствующее обращение глава правительства подписал и направил руководству НКРЭКУ.

Украинские Национальные Новости

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