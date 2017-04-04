В.Гройсман звернувся до НКРЕКП щодо перегляду рішення про введення абонплати за постачання газу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до керівника Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. Відповідне звернення Глава Уряду підписав і направив керівництву НКРЕКП, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету Міністрів України.
“Прошу переглянути рішення НКРЕКП з метою недопущення зростання сумарної вартості газу для окремих категорій споживачів. Про вжиті заходи прошу проінформувати Кабінет Міністрів”, — йдеться у зверненні Глави Уряду.
Також В.Гройсман нагадав, що згідно з аналізом, проведеним фахівцями, рішення про введення абонплати може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів від 1,3 до 3 разів, що є неприпустимим, оскільки воно стосуватиметься декількох мільйонів домогосподарств.
“Уряд виходить з того, що будь-які рішення, спрямовані на впорядкування оплати послуг з постачання газу відповідно до законодавства, не повинні призводити до збільшення щомісячних платежів абонентів”, — йдеться у зверненні Прем’єр-міністра.