В.Гройсман обратился к НКРЭКУ по поводу пересмотра решения о введении абонплаты за поставки газа

“Прошу пересмотреть решение НКРЭКУ с целью недопущения роста суммарной стоимости газа для отдельных категорий потребителей. О принятых мерах прошу проинформировать Кабинет Министров”, — говорится в обращении главы правительства.

Также В.Гройсман напомнил, что согласно анализу, проведенному специалистами, решение о введении абонплаты может обернуться ростом платежей за газ для различных категорий потребителей от 1,3 до 3 раз, что является недопустимым, поскольку оно будет касаться нескольких миллионов домохозяйств.

“Правительство исходит из того, что любые решения, направленные на упорядочение оплаты услуг по поставке газа в соответствии с законодательством, не должны приводить к увеличению ежемесячных платежей абонентов”, — говорится в обращении премьер-министра.