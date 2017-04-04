Д.Вовк: підвищень ціни на газ та електроенергію для населення поки не буде

“На сьогоднішній день рішення про тарифи електричної енергії приймалися ще два роки тому для населення. Тому жодних новацій поки що для населення немає, хочу заспокоїти споживачів, як і по газу, так і по електричній енергії. Підвищення для природного газу немає, по електричній енергії жодних додаткових рішень не приймалось”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, в Україні встановлять перехідний період на три місяці у підвищенні ціни на газ. Про це в ефірі “Свободи слова” повідомив голова національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк.