Д.Вовк: підвищень ціни на газ та електроенергію для населення поки не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк заявив, що поки що підвищення тарифів на газ чи електроенергію не буде. Про це він повідомив в ефірі “Свободи слова”, передає УНН.
“На сьогоднішній день рішення про тарифи електричної енергії приймалися ще два роки тому для населення. Тому жодних новацій поки що для населення немає, хочу заспокоїти споживачів, як і по газу, так і по електричній енергії. Підвищення для природного газу немає, по електричній енергії жодних додаткових рішень не приймалось”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, в Україні встановлять перехідний період на три місяці у підвищенні ціни на газ. Про це в ефірі “Свободи слова” повідомив голова національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк.