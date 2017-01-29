Д.Трюдо: беженцев, которым отказано во въезде в США, примет Канада

Премьер-министр Канады заявил, что его страна готова принять всех, кто подвергся преследованиям, из-за указа президента США Дональда Трампа, согласно которому на 120 дней была приостановлена ​​программа приема беженцев, а также на 90 дней запрещалась иммиграция для жителей из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Как сообщал УНН, американские правозащитники обратились в суд в связи с указом нового президента США Дональда Трампа, запрещающим въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран.