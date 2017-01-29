Д.Трюдо: біженців, яким відмовлено у в'їзді у США, прийме Канада
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Прем'єр-міністр Канади заявив, що його країна готова прийняти всіх, хто зазнав переслідувань, незалежно від віросповідання. Про це Трюдо написав у Twitter, передає УНН.
Прем'єр-міністр Канади заявив, що його країна готова прийняти всіх, хто зазнав переслідувань, через указ президента США Дональда Трампа, згідно з яким на 120 днів була припинена програма прийому біженців, а на 90 днів заборонялася імміграція для жителів із семи країн з переважно мусульманським населенням.
Як повідомляв УНН, американські правозахисники звернулися до суду у зв’язку з указом нового президента США Дональда Трампа, що забороняє в’їзд в країну громадянам семи переважно мусульманських країн.