Д.Трамп пообещал отменить все ограничения на добычу углеводородов в США

В своем видео-обращении он заявил, в частности, о намерении изменить отношения с союзниками США, а также пообещал снять все ограничения на добычу углеводородов в стране.

Кроме того, Д.Трамп анонсировал пожизненный запрет для всех официальных лиц на лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств.

Напомним, Д.Трамп планирует в первый день после инаугурации начать выход из ТТП.