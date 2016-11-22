Д.Трамп пообещал отменить все ограничения на добычу углеводородов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации собирается приступить к реализации своих предвыборных обещаний, передает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".
В своем видео-обращении он заявил, в частности, о намерении изменить отношения с союзниками США, а также пообещал снять все ограничения на добычу углеводородов в стране.
Кроме того, Д.Трамп анонсировал пожизненный запрет для всех официальных лиц на лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств.
Напомним, Д.Трамп планирует в первый день после инаугурации начать выход из ТТП.