Д.Трамп пообіцяв скасувати всі обмеження на видобуток вуглеводнів у США

У своєму відео-зверненні він заявив, зокрема, про намір змінити відносини з союзниками США, а також пообіцяв зняти всі обмеження на видобуток вуглеводнів в країні.

Крім того, Д.Трамп анонсував довічну заборона для всіх офіційних осіб на лобістську діяльність в інтересах іноземних урядів.

Нагадаємо, Д.Трамп планує у перший день після інавгурації почати вихід з ТТП.