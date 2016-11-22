Д.Трамп пообіцяв скасувати всі обмеження на видобуток вуглеводнів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп відразу після інавгурації збирається приступити до реалізації своїх передвиборчих обіцянок, передає УНН з посиланням на "Эхо Москвы".
У своєму відео-зверненні він заявив, зокрема, про намір змінити відносини з союзниками США, а також пообіцяв зняти всі обмеження на видобуток вуглеводнів в країні.
Крім того, Д.Трамп анонсував довічну заборона для всіх офіційних осіб на лобістську діяльність в інтересах іноземних урядів.
Нагадаємо, Д.Трамп планує у перший день після інавгурації почати вихід з ТТП.