Д.Трамп и А.Меркель в беседе обсудили конфликт в Украине

"Рассматривался широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на востоке Украины. Обе стороны подтвердили важность тесного германо-американского сотрудничества в сфере безопасности и процветания своих стран ", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, в телефонном разговоре в субботу, 28 января, президент Франции Франсуа Олланд сказал президенту США Дональду Трампу, что санкции, наложенные на РФ из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией минских соглашений .