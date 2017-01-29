Д.Трамп и А.Меркель в беседе обсудили конфликт в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили деятельность НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке, также конфликт на Востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт на странице в Twitter, передает УНН.
"Рассматривался широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на востоке Украины. Обе стороны подтвердили важность тесного германо-американского сотрудничества в сфере безопасности и процветания своих стран ", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, в телефонном разговоре в субботу, 28 января, президент Франции Франсуа Олланд сказал президенту США Дональду Трампу, что санкции, наложенные на РФ из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией минских соглашений .