Д.Трамп і А.Меркель у бесіді обговорили конфлікт в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили діяльність НАТО, ситуацію на Близькому Сході, також конфлікт на Сході України. Про це повідомив прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт на сторінці у Twitter, передає УНН.
“Розглядалося широке коло питань, в тому числі НАТО, ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці, відносини з Росією і конфлікт на сході України. Обидві сторони підтвердили важливість тісного німецько-американського співробітництва у сфері безпеки і процвітання своїх країн”, — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, у телефонній розмові в суботу, 28 січня, президент Франції Франсуа Олланд сказав президенту США Дональду Трампу, що санкції, накладені на РФ через ситуацію в Україні, можуть бути зняті, лише коли ситуація на сході країни буде врегульована з цілковитою реалізацією мінських угод.