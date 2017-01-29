Д.Трамп і А.Меркель у бесіді обговорили конфлікт в Україні

“Розглядалося широке коло питань, в тому числі НАТО, ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці, відносини з Росією і конфлікт на сході України. Обидві сторони підтвердили важливість тісного німецько-американського співробітництва у сфері безпеки і процвітання своїх країн”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, у телефонній розмові в суботу, 28 січня, президент Франції Франсуа Олланд сказав президенту США Дональду Трампу, що санкції, накладені на РФ через ситуацію в Україні, можуть бути зняті, лише коли ситуація на сході країни буде врегульована з цілковитою реалізацією мінських угод.