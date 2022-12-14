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"Covid-взрыв" в Китае начался до ослабления ограничений - ВОЗ

"Covid-взрыв" в Китае начался до ослабления ограничений - ВОЗ

Киев • УНН

 • 939860 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вспышка заболеваемости Covid-19 в Китае шла полным ходом, прежде чем правительство начало ослаблять ограничения, заявила в среду Всемирная организация здравоохранения, передает УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

"Взрыв случаев в Китае не связан с отменой ограничений Covid. Взрыв случаев в Китае начался задолго до смягчения политики нулевого Covid", - заявил журналистам глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Есть мнение, что Китай каким-то образом снял ограничения и внезапно болезнь вышла из-под контроля", – добавил он.

"Болезнь интенсивно распространялась, потому что меры борьбы сами собой не останавливали болезнь. Я считаю, что китайские власти стратегически решили, что для них это больше не лучший вариант".

Детали

Райан сказал, что вариант коронавируса Omicron, который был впервые обнаружен около года назад, означал, что ограничения в китайском стиле были не так полезны, как они были против предыдущих циркулирующих штаммов, когда охват вакцинацией был низким.

"Сверхзаразность Omicron действительно лишила возможности использовать меры общественного здравоохранения и социальные меры, направленные на полное сдерживание вируса", – добавил чиновник.

"Есть данные из таких мест, как Гонконг, показывающие, что инактивированные китайские вакцины с добавлением третьей дозы действовали очень и очень хорошо. Но для проявления такого эффекта требовалась третья доза", - указал он.

И он подчеркнул, что увеличение интенсивности передачи произошло задолго до того, как произошли какие-либо изменения в политике".

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