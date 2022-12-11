Провідний китайський експерт попередив, що Covid швидко поширюється після пом'якшення правил
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Один з провідних китайських експертів у галузі охорони здоров'я попередив про сплеск випадків захворювання на Covid-19, після рішення уряду відмовитися від жорсткої стратегії боротьби з коронавірусом, інформує УНН.
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Провідний епідеміолог Чжун Наньшань заявив в інтерв'ю Сіньхуа, опублікованому в неділю, що штам коронавірусу Omicron, поширений у Китаї, має високу трансмісивність і може призвести до сплеску випадків захворювання.
"Поточна мутація Omicron... дуже заразна... одна людина може передати вірус 22 людям", - сказав Чжун, провідний радник уряду під час пандемії.
"В даний час епідемія в Китаї... швидко поширюється, і в таких умовах, хоч би якими сильними були профілактика і контроль, повністю перервати ланцюжок передачі буде складно".
В даний час країна стикається зі сплеском випадків. Мільйони людей похилого віку все ще не повністю вакциновані, а лікарні з недостатнім фінансуванням не мають можливості приймати величезну кількість пацієнтів.
У країні є одне ліжко у відділенні інтенсивної терапії на 10 тисяч осіб, попередив Цзяо Яхуей, директор Департаменту з медичних питань Національної комісії з охорони здоров'я. 106 000 лікарів і 177 700 медсестер буде перенаправлено до відділень інтенсивної терапії, щоб впоратися зі сплеском пацієнтів з коронавірусом.
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Пом'якшення так званої політики "нульового Covid" у Китаї послідувало за загальнонаціональними протестами проти суворих правил боротьби з вірусами, які завдали шкоди економіці та змусили мільйони людей залишатися вдома.
Тестування на коронавірус в Китаї різко скоротилося після рішення уряду, і лише особливі групи, включаючи працівників охорони здоров'я та водії, не звільнені від правил.