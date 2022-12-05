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Китай може оголосити 10 нових кроків для пом'якшення CОVID-19 - Reuters

Китай може оголосити 10 нових кроків для пом'якшення CОVID-19 - Reuters

Київ • УНН

 • 1044879 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Китай може оголосити про 10 нових заходів щодо пом'якшення CОVID-19 у середу, повідомили Reuters два джерела, окрім 20, які були опубліковані в листопаді, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела, управління захворюванням може бути зведене до категорії B з поточної найвищої категорії інфекційних захворювань А.

Починаючи з січня 2020 року, Китай класифікував CОVID-19 як інфекційне захворювання категорії В, але контролював його відповідно до протоколів категорії А, що надає місцевим органам право виділити пацієнтів та їх тісні контакти та блокувати регіони.

Категорія А охоплює такі захворювання, як чума та холера, а категорія B поєднує нетипову пневмонію, СНІД та сибірську виразку, а також захворювання, такі як грип, проказа та епідемічна свинка, класифікуються як група C.

Але понад 95% випадків захворювання в Китаї протікають безсимптомно в легкій формі, з невеликою кількістю смертей.

Джерело заявило, що CОVID-19 може бути зведений до контрольної категорії B або навіть категорії C.

Китай дозволить домашній карантин для людей, хто має позитивний результат тестування на коронавірус серед додаткових заходів, які будуть оголошені, повідомили Reuters два джерела минулого тижня.

Це буде ключовою зміною стратегії порівняно з початком цього року, коли цілі громади були заблоковані, іноді протягом тижнів, лише після одного позитивного випадку CОVID-19.

Доповнення

Минулого тижня заступник прем'єр-міністра Сун Чунлан заявив, що Китай зіткнувся з "новою ситуацією", оскільки патогенність "Омікрон" була ослаблена.

Відтоді багато великих міст почали зменшувати регулярне тестування на ПЛР та припиняти перевірку наявності негативних результатів у громадських місцях, таких як метро та парки.

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