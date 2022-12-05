Китай может объявить 10 новых шагах по смягчению CОVID-19 - Reuters

Детали

Как сообщают источники, управление заболеванием может быть сведено к категории B из текущей высшей категории инфекционных заболеваний А.

Начиная с января 2020 года, Китай классифицировал CОVID-19 как инфекционное заболевание категории В, но контролировал его в соответствии с протоколами категории А, предоставляющими местным органам право выделить пациентов и их тесные контакты и блокировать регионы.

Категория А включает такие заболевания, как чума и холера, а категория B сочетает нетипичную пневмонию, СПИД и сибирскую язву, а также заболевания, такие как грипп, проказа и эпидемическая свинка, которые классифицируются как группа C.

Но более 95% случаев заболевания в Китае протекают бессимптомно в легкой форме, с небольшим количеством смертей.

Источник заявил, что CОVID-19 может быть сведен к контрольной категории B или даже категории C.

Китай позволит домашний карантин для людей, имеющих положительный результат тестирования на коронавирус среди дополнительных мер, которые будут объявлены, сообщили Reuters два источника на прошлой неделе.

Это будет ключевым изменением стратегии по сравнению с началом этого года, когда целые общины были заблокированы, иногда в течение недель только после одного положительного случая CОVID-19.

Дополнение

На прошлой неделе заместитель премьер-министра Сун Чунлан заявил, что Китай столкнулся с "новой ситуацией", поскольку патогенность "Омикрон" была ослаблена.

С тех пор многие крупные города начали уменьшать регулярное тестирование на ПЦР и прекращать проверку наличия негативных результатов в общественных местах, таких как метро и парки.