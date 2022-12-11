Ведущий китайский эксперт предупредил, что Covid быстро распространяется после смягчения правил

Детали

Ведущий эпидемиолог Чжун Наньшань заявил в интервью Синьхуа, опубликованном в воскресенье, что штамм коронавируса Omicron, распространенный в Китае, обладает высокой трансмиссивностью и может привести к всплеску случаев заболевания.

"Текущая мутация Omicron... очень заразна... один человек может передать вирус 22 людям", - сказал Чжун, ведущий советник правительства во время пандемии.

"В настоящее время эпидемия в Китае... быстро распространяется, и в таких условиях, какими бы сильными ни были профилактика и контроль, полностью прервать цепочку передачи будет сложно".

В настоящее время страна сталкивается со всплеском случаев. Миллионы пожилых людей все еще не полностью вакцинированы, а больницы с недостаточным финансированием не имеют возможности принимать огромное количество пациентов.

В стране есть одна кровать в отделении интенсивной терапии на 10 тысяч человек, предупредил Цзяо Яхуэй, директор Департамента по медицинским вопросам Национальной комиссии по здравоохранению. 106 000 врачей и 177 700 медсестер будут перенаправлены в отделения интенсивной терапии, чтобы справиться со всплеском пациентов с коронавирусом.

Добавим

Смягчение так называемой политики "нулевого Covid" в Китае последовало за общенациональными протестами против строгих правил борьбы с вирусами, которые нанесли ущерб экономике и заставили миллионы людей оставаться дома.

Тестирование на коронавирус в Китае резко сократилось после решения правительства, и только особые группы, включая работников здравоохранения и водителей, не освобождены от правил.