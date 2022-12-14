"Covid-вибух" у Китаї розпочався до ослаблення обмежень - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Спалах захворюваності Covid-19 у Китаї йшов повним ходом, перш ніж уряд почав послаблювати обмеження, заявила в середу Всесвітня організація охорони здоров'я, передає УНН з посиланням на ВВС.
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"Вибух випадків у Китаї не пов'язаний зі скасуванням обмежень Covid. Вибух випадків у Китаї почався задовго до будь-якого пом'якшення політики нульового Covid", - заявив журналістам голова ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.
"Є думка, що Китай якимось чином зняв обмеження і раптово хвороба вийшла з-під контролю", - додав він.
"Хвороба інтенсивно поширювалася, тому що заходи боротьби самі собою не зупиняли хворобу. Я вважаю, що китайська влада стратегічно вирішила, що для них це більше не найкращий варіант".
Деталі
Раян сказав, що варіант коронавірусу Omicron, який був вперше виявлений близько року тому, означав, що обмеження в китайському стилі були не такі корисні, як вони були проти попередніх штамів, що циркулюють, коли охоплення вакцинацією було низьким.
"Надзаразність Omicron дійсно позбавила можливості використовувати заходи громадської охорони здоров'я та соціальні заходи, спрямовані на повне стримування вірусу", - додав чиновник.
"Є дані з таких місць, як Гонконг, які показують, що інактивовані китайські вакцини з додаванням третьої дози діяли дуже і дуже добре. Але для прояву такого ефекту була потрібна третя доза", - вказав він.
І він наголосив, що збільшення інтенсивності передачі відбулося задовго до того, як відбулися якісь зміни у політиці".
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