COVID-сертификаты покупали и те люди, которых сразу после болезни заставляли вакцинироваться — Голубовская

Цитата

“По поводу переболевших — это отдельная история. Вы знаете, почему они покупали (COVID-сертификаты —ред.)? Потому что мы единственная страна в мире, наверное, по крайне мере среди европейских и Америки, где переболевшим людям не давали „зеленые“ паспорта. Что было делать тем людям, которые только что переболели”, — сказала Голубовская.

Детали

Она рассказала, что ей сегодня главный врач Николаевской инфекционной больницы сообщил, что у него три человека выписались и рыдают, потому что их на работе заставляют сейчас вакцинироваться.

“Один лежал в реанимации, двое были тяжёлых, по месяцу лежали в стационаре. Они вышли и их на работу не пускают, идите вакцинироваться. Но этого ж нет нигде в мире. Часть купленных сертификатов, в том числе и этими людьми, я так предполагаю. Это не правильно, абсолютно”, — сказала Голубовская.

Дополнение

На прошлой неделе полицейские открыли более 80 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19.

Украинские пограничники за минувшие выходные, 23-24 октября, обнаружили более 10 COVID сертификатов, которые имеют признаки подделки.

Тема поддельных COVID-сертификатов в Украине попала на страницы издания The New York Times.



