COVID-сертификаты покупали и те люди, которых сразу после болезни заставляли вакцинироваться — Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. COVID-сертификаты покупали и те люди, которых сразу после болезни, в том числе и тяжелой, заставляли вакцинироваться. Такое мнение высказала главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец “Дежурные по стране”, передает корреспондент УНН.
Цитата
“По поводу переболевших — это отдельная история. Вы знаете, почему они покупали (COVID-сертификаты —ред.)? Потому что мы единственная страна в мире, наверное, по крайне мере среди европейских и Америки, где переболевшим людям не давали „зеленые“ паспорта. Что было делать тем людям, которые только что переболели”, — сказала Голубовская.
Детали
Она рассказала, что ей сегодня главный врач Николаевской инфекционной больницы сообщил, что у него три человека выписались и рыдают, потому что их на работе заставляют сейчас вакцинироваться.
“Один лежал в реанимации, двое были тяжёлых, по месяцу лежали в стационаре. Они вышли и их на работу не пускают, идите вакцинироваться. Но этого ж нет нигде в мире. Часть купленных сертификатов, в том числе и этими людьми, я так предполагаю. Это не правильно, абсолютно”, — сказала Голубовская.
Дополнение
На прошлой неделе полицейские открыли более 80 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19.
Украинские пограничники за минувшие выходные, 23-24 октября, обнаружили более 10 COVID сертификатов, которые имеют признаки подделки.
Тема поддельных COVID-сертификатов в Украине попала на страницы издания The New York Times.