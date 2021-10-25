Подделка Covid-сертификатов: за прошедшую неделю открыли более 80 дел
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На прошлой неделе полицейские открыли более 80 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.
Детали
Отмечается, что из них 65 фактов обнаружили пограничники во время проверки документов при пересечении государственной границы.
В частности, на прошлой неделе полицейские провели 20 обысков и изъяли более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий.
Всего с начала года открыто более 800 производств по аналогичным фактам. Больше всего - на Волыни (212), в Киеве (124) и на Закарпатье (85). В 50% начатых уголовных производствах люди получили сообщение о подозрении.
Всего с начала года в суд направлено 95 обвинительных актов о совершении более 300 уголовных правонарушений.
При этом в Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность и за использование поддельной COVID-документации. В подразделениях дознания Нацполиции таких уголовных производств зарегистрировано 359, из них в суд направлено 57 обвинительных актов.
Дополнение
Украинские пограничники за минувшие выходные, 23-24 октября, обнаружили более 10 COVID сертификатов, которые имеют признаки подделки.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 2,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 октября, - более 14,6 тысячи, почти на треть меньше, чем днем ранее, однако традиционное снижение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне.